Главные новости за 2 февраля. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ России раскрыли незаконную деятельность бывшего руководителя производственного предприятия в виде хищения денег при выполнении государственного оборонного заказа. Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем генеральном директоре АО «Горизонт» Игоре Хохлове.

Власти Луганской Народной Республики прекратят договор аренды трех угольных шахт с ростовской компанией «Торговый дом Донские угли» из-за систематического невыполнения обязательств арендатором. Расторжению подлежат соглашения по шахтам «Красный партизан», «Должанская-Капитальная» и «Суходольская-Восточная».

В 2025 году около 50% всех сделок на рынке первичной недвижимости было заключено с дисконтом, средний размер которого составил 9,6% (747 тыс. руб.). В Ростове-на-Дону было заключено более 18,2 тыс. договоров купли-продажи и долевого участия (ДДУ), что составило общий объем реализации 827,2 тыс. кв. м.

В Ростовской области обсуждают идею создания специализированного полигона для испытаний беспилотных дорожных машин, который планируется разместить на базе Волгодонского филиала института «РОСДОРНИИ».

Из-за непогоды в Ростовской области коммунальные службы, энергетики и спасатели переведены на усиленный режим работы. Для устранения возможных аварий сформировано более 1,3 тыс. бригад численностью 4,7 тыс. человек, привлечено более 1,7 тыс. единиц спецмашин.

Гуковский районный суд Ростовской области вынес решение о взыскании с дроппера более 1,6 млн руб. в пользу пострадавшего от мошеннической схемы с инвестициями из Воронежской области.