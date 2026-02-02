На Дону коммунальщики и теплоэнергетики перешли на усиленный режим работы

Из-за непогоды в Ростовской области коммунальные службы, предприятия теплоснабжения, водно-канализационного, электросетевого и дорожно-транспортного комплексов, пожарно-спасательные подразделения переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Для устранения возможных аварий сформировано более 1,3 тыс. бригад численностью 4,7 тыс. человек, привлечено более 1,7 тыс. единиц спецмашин. Сформирован аварийный резерв материалов.

Кроме этого, предприятия электросетевого комплекса подготовили 585 аварийных бригад, в которых задействовано более 3 тыс. специалистов и 1,3 тыс. единиц специализированной техники.

В муниципалитетах региона подготовлены мобильные источники питания, необходимые для работы в отдаленных или труднодоступных районах, добавили в ведомстве.

Наталья Белоштейн