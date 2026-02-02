В Ростове раскрыли хищение средств при выполнении оборонзаказа

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ России раскрыли незаконную деятельность бывшего руководителя производственного предприятия в виде хищения денег при выполнении государственного оборонного заказа, передает пресс-служба регионального управления ведомства.

Как сообщил “Ъ-Ростов” источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем генеральном директоре АО «Горизонт» Игоре Хохлове. По данным правоохранителей, в 2023 году он давал указания подчиненным вносить в расчеты необоснованно завышенные показатели себестоимости производства военной продукции.

На основании материалов ФСБ военное следственное управление СКР по Южному военному округу в отношении господина Хохлова возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа).

Отмечается, что подозреваемый признал вину и оказывает активное содействие следствию.

Константин Соловьев