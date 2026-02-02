ЛНР прекращает сотрудничество с ростовским арендатором угольных шахт

Власти Луганской Народной Республики прекратят договор аренды трех угольных шахт с ростовской компанией «Торговый дом Донские угли» из-за систематического невыполнения обязательств арендатором. Расторжению подлежат соглашения по шахтам «Красный партизан», «Должанская-Капитальная» и «Суходольская-Восточная». Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на руководство предприятия.

Согласно предоставленной информации, в апреле 2024 года республиканские власти передали компании в управление десять угольных предприятий на новых территориях. Планировалось инвестировать несколько десятков миллиардов рублей для достижения окупаемости через несколько лет.

Весной 2025 года семь объектов уже вернули под государственный контроль. В ходе эксплуатации выяснилось, что предыдущие владельцы полностью выработали эти месторождения, что требует еще больших капиталовложений.

Представители «ТД Донские угли» объяснили ситуацию потерей доступа к заемному финансированию в 2025 году. Банк-кредитор в одностороннем порядке закрыл кредитную линию на 40 млрд руб. «Найти новый источник финансирования не удалось, что сделало невозможным модернизацию шахт и их вывод на операционную рентабельность»,— прокомментировали в компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом Донские угли» зарегистрировали в Ростове-на-Дону в 2020 году. Основное направление деятельности — добыча и обогащение угля и антрацита. Генеральный директор — Александр Нискевич, бенефициар — Олег Князев. В 2024 году выручка предприятия достигла 2,6 млн руб., убыток составил 6,6 млрд руб.

Валентина Любашенко