В Ростове около 50% сделок с недвижимостью заключено с дисконтом

В 2025 году около 50% всех сделок на рынке первичной недвижимости были заключено с дисконтом, средний размер которого составил 9,6% (747 тыс. руб.). Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные сервиса для девелоперов «Объектив.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году в Ростове-на-Дону было заключено более 18,2 тыс. договоров купли-продажи и долевого участия (ДДУ), что составило общий объем реализации 827,2 тыс. кв. м. Из них 70% сделок были оформлены с использованием ипотеки.

Аналитики отмечают, что 35,8% сделок были заключены с превышением прайсовой стоимости, а средний размер удорожания составил 19,5%, что эквивалентно примерно 1 млн руб.

Значительный рост покупательской активности на рынке новостроек был зафиксирован во втором полугодии. По сравнению с предыдущим годом, количество проданных объектов увеличилось на 19,8%. К концу 2025 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону выросла на 12,3% и составила 164,6 тыс. руб.

Наталья Белоштейн