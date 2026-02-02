С дроппера из Гуково суд взыскал 1,6 млн рублей за мошенничество

Гуковский районный суд Ростовской области вынес решение о взыскании с дроппера более 1,6 млн руб. в пользу пострадавшего от мошеннической схемы с инвестициями из Воронежской области. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на данные пресс-службы прокуратуры Воронежской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В суде установлено, что потерпевший при попытке инвестировать по указанию неизвестного перевел на посторонний банковский счет почти 1,6 млн руб., после чего средства были похищены.

Позже выяснилось, что владельцем этого счета оказался житель Гуково. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Наталья Белоштейн