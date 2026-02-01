Главные новости за неделю с 26 января по 1 февраля. Ростов-на-Дону и область

По решению суда сотрудники ГУ ФССП России по Ростовской области совместно с полицией и Росгвардией приостановили деятельность рынков «Первый Темер» и «Белый Темер» по улицах Лелюшенко, 19/5, и Миронова, 12/5, в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов.

Губернатор Ростовской области подписал постановление, которое изменит правила размещения и работы торговых точек, в том числе летних кафе. В соответствии с новыми правилами, определяющие стоимость размещения формулы едины для всех муниципалитетов.

В Ростове-на-Дону следственные органы расследуют первое в России дело, возбужденное в отношении преступного сообщества, занимавшегося кибермошенничеством. Ущерб, нанесенный сообществом, за год «работы» оценивается более чем в 2,5 млн руб.

В Ростовской области прием документов от собственников поврежденных во время атак БПЛА автомобилей для дальнейшего рассмотрения на областных комиссиях начнется с марта 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Пассажиры вокзала Ростов-Главный увеличили потребление трафика за 12 месяцев 2025 года на 65% по сравнению с предыдущим 2024 годом. Пассажиры вокзала скачали 74 ТБ (+65%). С этим показателем он оказался на четвертом месте рейтинга по использованию бесплатного интернета.

С вечера 31 января по 3 февраля в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильное понижение температуры, ветер с порывами до 15 м/с, гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова. Она попросила горожан соблюдать правила безопасности и ограничить поездки в этот период.