На Дону компенсации за поврежденные БПЛА автомобили введут с марта

В Ростовской области прием документов от собственников поврежденных во время атак БПЛА автомобилей для дальнейшего рассмотрения на областных комиссиях начнется с марта 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Изначально компенсации планировали ввести с 1 января 2026 года, но, как отметили в ведомстве, муниципалитетам нужно время, чтобы принять свои нормативно-правовые акты.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», размер выплаты будет определять экспертиза, которая установит факт и степень ущерба, а также стоимость повреждений или утраты машины. Постановлением губернатора установлены предельные суммы возмещения — до 500 тыс. руб. за поврежденное транспортное средство и не более 1 млн руб. за полностью утраченное.

Право на компенсацию имеют только владельцы автомобилей без страховки от данного вида рисков или те, чье страховое возмещение не покрыло весь ущерб. Деньги на выплаты муниципалитеты получат в виде межбюджетных трансфертов из резервного фонда областного правительства.

Наталья Белоштейн