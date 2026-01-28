В Ростове судебные приставы принудительно закрыли два рынка

По решению суда сотрудники ГУ ФССП России по Ростовской области совместно с полицией и Росгвардией приостановили деятельность рынков «Первый Темер» и «Белый Темер» по улицах Лелюшенко, 19/5 и Миронова, 12/5. в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУФССП России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУФССП России по Ростовской области

«Должникам вручены соответствующие процессуальные документы, а также они предупреждены об административной и уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда»,— отметили в ведомстве.

На какой срок приостановлена работа рынков, не уточняется.

Наталья Белоштейн