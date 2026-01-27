В Ростовской области изменят концепцию уличной торговли

Губернатор Ростовской области подписал постановление, которое изменит правила размещения и работы торговых точек, в том числе летних кафе. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь

Часть изменений затронет размещение и внешний вид. В каждом населенном пункте для торговых павильонов, лотков и летних кафе утвердят специальные зоны. При этом, объекты уличной торговли должны будут гармонично вписываться пространство. Сведения обо всех свободных местах для торговых точек и правилах аренды будет собрана на одном ресурсе. Обновлять информацию специалисты должны раз в квартал.

В соответствии с новыми правилами, определяющие стоимость размещения формулы едины для всех муниципалитетов. Их также прописали в постановлении.

Все арендаторы будут получить право на торговлю в утвержденных местах через открытые электронные торги. Арендованные места нельзя будет передавать третьим лицам. Вместе с тем, местные предприниматели, фермеры и ветераны боевых действий с госнаградами смогут получить место без участия в торгах.

Постановление уже начало действовать. Все меры будут вводиться поэтапно.

Мария Хоперская