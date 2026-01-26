Пассажиры Ростова-Главного увеличили потребление интернет-трафика на 65% за год

Пассажиры вокзала Ростов-Главный увеличили потребление трафика за 12 месяцев 2025 года на 65% по сравнению с предыдущим 2024-м. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогам года три вокзала магистрали вошли в пятерку российских лидеров по использованию бесплатного интернета. «Краснодар-1» занял первое место с показателем 84 ТБ, что на 59% больше 2024 года. «Восточный вокзал» в Москве потребил 79 ТБ (рост на 10%). «Ростов-Главный» скачал 74 ТБ (+65%). Четвертое место занял «Адлер» с 73 ТБ (+23%), пятое — «Нижний Новгород» с 61 ТБ (+83%).

Всего в прошедшем году посетители вокзалов и станций загрузили на свои устройства 5,3 тыс. терабайт данных через бесплатный Wi-Fi. Это на 65,6% превышает показатели предыдущего года. Сервисом обеспечены более 480 объектов железнодорожной пассажирской инфраструктуры.

«В 2025 году бесплатным Wi-Fi воспользовались более 13,5 млн раз, что на 57% больше, чем в 2024 году»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко