В Ростове возбудили первое в России дело о киберпреступном сообществе

В Ростове-на-Дону следственные органы расследуют первое в России дело, возбужденное в отношении преступного сообщества, занимавшегося кибермошенничеством. Об этом сообщила начальник следственного управления МВД по Ростовской области на пресс-конференции с журналистами.

По данным правоохранителей, им удалось установить и задержать группу из 15 людей, создававших фишинговые ссылки (поддельная веб-страница, которая маскируется под официальный ресурс). Участники группы размещали в интернете объявления о товарах и услугах, а после отправляли поддельные ссылки. В настоящий момент полицейским известно как минимум о 145 потерпевших от действий подозреваемых, жителей разных российских регионах.

Известно, что руководитель группы смог завербовать членов сообщества с помощью переписки в мессенджере. В дальнейшем фигуранты общались исключительно в сети, многие из подозреваемых увидели друг друга только после задержания. Ущерб, нанесенный сообществом, за год «работы» оценивается в более чем 2,5 млн руб. Уточняется, что у фигурантов арестовали имущество на 14 млн руб., что позволит полностью возместить ущерб жертвам мошенников.

«В сообществе была строго организованная структура: кто-то отвечал за техническую оснащенность, кто-то прорабатывал мошеннические схемы, кто-то работал в отделе кадров и подбирал новых соучастников. У сообщества был свой бухгалтер, который вел учет преступных достижений, подсчитывал количество обманутых людей и по этому принципу распределял прибыль»,— рассказала госпожа Одноралова.

Расследование уголовного дела продолжается.

Константин Соловьев