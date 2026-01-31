Глава Таганрога предупредила горожан о резком ухудшении погоды

С вечера 31 января по 3 февраля в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильное понижение температуры, ветер с порывами до 15 м/с, гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

«Коммунальные службы работают в усиленном режиме и сразу после установления минусовой температуры приступят к обработке дорог противогололедными материалами»,– написала градоначальник.

Госпожа Камбулова попросила таганрожцев быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности и по возможности ограничить поездки в этот период.

Как сообщал «Ъ-Ростов», сегодня утром Госавтоинспекция региона предупредила водителей и пешеходов о серьезном ухудшении погоды.

Ефим Мартов