Главные новости за 31 января. Кубань, Крым, Адыгея

Турпоток иностранных граждан в Краснодар в период прошедших новогодних праздников сократился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство иностранцев прибывали в регион транзитом из российских городов — Москвы, Краснодара и Ростова-на-Дону.

Прокуратура запросила 10 лет колонии для бывшей председательницы Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки 500 тыс. руб. за возврат конфискованных браконьерских лодок.

Розничная банковская просроченная задолженность в январе—ноябре 2025 года выросла в Краснодарском крае на 33,9%. По состоянию на 1 декабря 2025 года розничная просроченная задолженность в крае достигла отметки в 74,2 млрд руб. (55,4 млрд руб. на начало прошлого года).

В ауле Новая Адыгея продолжаются восстановительные работы после атаки беспилотных летательных аппаратов 20 января. В наиболее пострадавшем корпусе №15 завершают кирпичную кладку балконов. Строители отремонтировали кровлю, восстановили перегородки и заменили двери.

Первый кассационный суд окончательно утвердил конфискацию имущества стоимостью 13 млрд руб. у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его родственников.

В Шовгеновском районе Адыгеи в 2025 году отремонтировали пять участков региональных автодорог общей протяженностью 4,9 км. Работы выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Самыми популярными городами для поездок из Краснодарского края в новогодние праздники стали Краснодар (16,5% из всех заказов), Москва (14%), Ростов-на-Дону (9,3%).