Жители Кубани в праздники чаще всего ездили в Краснодар, Москву и Ростов-на-Дону

Самыми популярными городами для поездок из Краснодарского края в новогодние праздники стали Краснодар (16,5% из всех заказов), Москва (14%), Ростов-на-Дону (9,3%). Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса путешествий Туту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Остальные города в структуре спроса на поездки из Краснодарского края в праздники заняли менее 5%. Самым востребованным регионом стал сам Краснодарский край (самые востребованные поездки – внутрирегиональные), далее Москва и Ростовская область. Первой зарубежной страной по популярности является Армения, далее Турция и Абхазия.

По данным сервиса, за 2025 год самыми популярными направлениями в аэропорту Краснодара среди стран ближнего зарубежья являются Ереван, Тбилиси, Самарканд и Ташкент. Из городов дальнего зарубежья в топе Стамбул, Анталья и Дубай. Аэропорт Краснодара обеспечил порядка 1% пассажиропотока из РФ за рубеж в 2025 году.

Вячеслав Рыжков