Обвинение запросило 10 лет колонии для экс-судьи райсуда Ростова Коблевой

Прокуратура запросила 10 лет колонии для бывшей председательницы Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки 500 тыс. руб. за возврат конфискованных браконьерских лодок. Об этом сообщает «Ъ».

В Краснодарском крайсуде завершается процесс по делу Елены Коблевой и двух ее сообщников. Приговор огласят 9 февраля. Помимо экс-судьи, на скамье подсудимых находятся бригадир рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимир Боженко и предприниматель Николай Студеникин.

Государственное обвинение требует для Владимира Боженко девять лет колонии строгого режима, для Николая Студеникина — семь лет колонии общего режима. Каждый из подсудимых должен заплатить штраф 15 млн руб.

Согласно версии Следственного комитета, в декабре 2022 года Елена Коблева получила 500 тыс. руб. за отмену судебного решения о конфискации двух лодок и невода у Владимира Боженко. Орудия лова изъяли при расследовании дела о браконьерстве. Николай Студеникин, покупавший у господина Боженко рыбу, договорился с судьей о возврате конфискованного имущества, утверждает обвинение.

В случае вынесения обвинительного приговора Елена Коблева останется в изоляторе для расследования еще одного дела. В декабре 2025 года Высшая квалифколлегия судей разрешила главе СКР Александру Бастрыкину возбудить уголовные дела в отношении госпожи Коблевой и четырех других ростовских судей. Экс-председательницу подозревают в девяти эпизодах получения взяток, вынесении неправосудных решений и воспрепятствовании правосудию. К ответственности также привлекается Эльмира Пономарева, которая, как полагает следствие, дала взятку Елене Коблевой за назначение мировым судьей.

Алина Зорина