Турпоток иностранных граждан в Краснодар в праздники сократился на четверть

Турпоток иностранных граждан в Краснодар в период прошедших новогодних праздников сократился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса путешествий Туту, большинство иностранцев прибывали в регион транзитом из российских городов — Москвы, Краснодара и Ростова-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Среди зарубежных направлений основными пунктами отправления стали Ереван, Минск и Стамбул. По странам традиционно лидирует РФ, далее Армения, Узбекистан и Республика Беларусь.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в новогодние праздники наибольшим спросом у жителей Краснодарского края пользовались поездки в пределах региона — на них пришлось 16,5% всех заказов. Далее следовали Москва (14%) и Ростов-на-Дону (9,3%). Доли остальных направлений не превышали 5%. Среди зарубежных стран лидером по популярности стала Армения, за ней — Турция и Абхазия.

По итогам 2025 года наиболее востребованными направлениями в аэропорту Краснодара среди стран ближнего зарубежья стали Ереван, Тбилиси, Самарканд и Ташкент, среди дальнего — Стамбул, Анталья и Дубай. В целом аэропорт Краснодара обеспечил около 1% общего пассажиропотока из России за рубеж.

Вячеслав Рыжков