В Шовгеновском районе Адыгеи в 2025 году обновили почти 5 км дорог по нацпроекту

В Шовгеновском районе Адыгеи в 2025 году отремонтировали пять участков региональных автодорог общей протяженностью 4,9 км. Работы выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

В нормативное состояние привели четыре участка трассы «Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск» общей длиной 4,1 км, а также 800-м участок дороги «Хакуринохабль — Пшизов». Подрядчик обновил асфальтобетонное покрытие, укрепил обочины, нанес разметку и установил дорожные знаки.

В «Автодоре» уточнили, что ремонт дороги «Хакуринохабль — Пшизов» провели не только по итогам инструментальной диагностики покрытия, но и по обращениям жителей аула Хакуринохабль. Участок имеет социальное значение, так как обеспечивает подъезд к районной больнице.

В ведомстве отметили, что выполненные работы повысили безопасность движения и комфорт для водителей и пешеходов. Всего в 2025 году в Адыгее по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновили более 74 км региональных дорог.

Никита Бесстужев