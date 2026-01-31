Объем просроченного долга по потребкредитам на Кубани вырос за год на 34%

Розничная банковская просроченная задолженность в январе—ноябре 2025 года выросла в Краснодарском крае на 33,9%. Такие данные, основываясь на статистике ЦБ РФ, публикует в коллекторское агентство «Долговой консультант». По состоянию на 1 декабря 2025 года розничная просроченная задолженность в крае достигла отметки в 74,2 млрд руб. (55,4 млрд руб. на начало прошлого года).

В целом портфель задолженности по розничным кредитам на Кубани составил на начало декабря 688,3 млрд руб., доля просрочки (неуплаты свыше трех месяцев) составила 10,7%. В России просроченная задолженность населения перед банками выросла за 11 месяцев 2025 года на 285 млрд руб., или 24,2%. Банки накопили просроченной задолженности в рознице без учета ипотеки на 1,5 трлн руб.

Как рассказал «Ъ-Кубань» президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец, более 10% просрочки по кредитам в Краснодарском крае — является критичным показателем. При этом, говорит эксперт, нужно оценивать не только сам показатель, но и его динамику.

«В данном контексте речь идет не о недопущении неплатежей как таковых, это уже вопрос общей макроэкономики, доходности заемщиков и элементарной финансовой грамотности. Если мы говорим о снижении доли просрочек в кредитных портфелях банков, то это отход от практики выдачи кредита без конкретного целевого использования и более строгий подход при выборе целевого назначения кредита. В частности, ограничение такого целевого использования, как перекредитование в других банках (что уже говорит о не очень хорошем кредитном состоянии заемщика)»,— говорит господин Козинец.

Как считает аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский, банки не погрязнут во взысканиях, так как достаточно эффективно управляют этим объемом через рынок цессии. «Возможность продажи портфелей проблемных долгов коллекторским агентствам позволяет кредитным организациям оперативно очищать балансы, высвобождать резервы и передавать функции по работе с нерадивыми заемщиками специализированным компаниям. Это минимизирует операционные расходы банков и позволяет им сохранять фокус на своей основной деятельности»,— говорит аналитик «Цифры брокер».

По мнению аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, жесткие меры регулирования уже приносят свои плоды — ЦБ отмечает ощутимое улучшение качества новых выдач. «Так что я полагаю, что кредитные риски будут оставаться на контролируемом уровне»,— считает собеседник «Ъ-Кубань».

Глава направления банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский констатирует, что разные банки, представленные в одном регионе, будут самостоятельно, основываясь на законах и внутренних регламентах, стараться изыскать свои средства. «А досудебно или в судебном порядке, это уже другой вопрос»,— резюмирует эксперт.

