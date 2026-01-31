В Новой Адыгее восстанавливают дома после атаки БПЛА

В ауле Новая Адыгея продолжаются восстановительные работы после атаки беспилотных летательных аппаратов 20 января. Об этом сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер в своем Telegram-канале.

В наиболее пострадавшем корпусе № 15 завершают кирпичную кладку балконов. Строители отремонтировали кровлю, восстановили перегородки и заменили двери. По рекомендациям экспертов начнется реставрация фасада. Планируется восстановить отделку стен, сантехнику и электропроводку в квартирах.

Параллельно ремонтируют другие здания. На следующей неделе специалисты начнут массово устанавливать окна. Глава района отметил, что окна уже восстановлены в 136 квартирах. «Наши строители обязательно дойдут до каждой квартиры, никто не останется без остекления. Держу этот вопрос на личном контроле», — заявил Савв Аскер.

Глава района посетил строительную площадку и обсудил с застройщиками ход ремонтных работ. Ремонтные работы ведутся ежедневно, на месте дежурят представители администрации района и поселения, актива «Единой России», волонтеры.

Многие дома остаются необследованными из-за отсутствия собственников. Глава района призвал владельцев жилья вернуться для совместной работы по фиксации ущерба. Власти продолжат поиск собственников через правоохранительные органы и социальные сети.

Сейчас лечение получают девять человек, получивших травмы после атаки беспилотников: шестеро — амбулаторно, трое находятся в Энемской центральной районной больнице. Состояние пациентов врачи оценивают как стабильное. В пунктах временного размещения находятся 22 человека, включая четырех детей.

Восстановительные работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Алина Зорина