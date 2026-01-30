Директора АО «Ярославльлифт» наградят за вклад в развитие ЖКХ

Директора АО «Ярославльлифт» Таисию Ермолину наградят нагрудным знаком за заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства Ярославля. Постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таисия Ермолина

Фото: Ирины Штольба, Городские новости Таисия Ермолина

Фото: Ирины Штольба, Городские новости

Госпожа Ермолина будет награждена за значительный вклад в развитие ЖКХ, многолетнюю и плодотворную работу в отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» города.

Таисия Ермолина возглавляет «Ярославльлифт» (сначала МУП, потом АО) с 2001 года. В 2017 году она покидала пост, вернулась в 2019 году. Также с 2010 года является председателем совета директоров Ярославского регионального отраслевого объединения работодателей предприятия ЖКХ «Союз предприятий ЖКХ».

Алла Чижова