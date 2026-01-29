Главные новости за 29 января. Сочи

Руководителя строительной фирмы в Сочи привлекли к ответственности за долги по зарплате на 10 млн. В период с января по сентябрь 2025 года руководитель предприятия не выплачивал заработную плату 47 сотрудникам организации.

Судебная коллегия по административным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу администрации города-курорта Сочи на решение Центрального районного суда и оставила его без изменений, признав незаконным отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка участнику специальной военной операции.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов проведет аттестацию руководителей ряда медицинских организаций региона. В числе объектов — медколледж Сочи.

Власти федеральной территории «Сириус» рассматривают возможность реализации масштабного инфраструктурного проекта — создания двух протяженных пешеходных экомаршрутов, которые соединят восточную и западную части территории. Новые маршруты должны стать альтернативой перегруженной приморской набережной и одновременно сформировать новые точки туристического притяжения.

В Сочи на развитие туристической отрасли было направлено 3,3% средств, собранных в рамках нового туристического налога по итогам 2025 года. В городе было собрано около 900 млн руб., при этом на цели туризма из этой суммы израсходовали порядка 30 млн руб.

В Сочи продолжаются работы по капитальному ремонту Сухумского шоссе, которое является одним из ключевых транспортных коридоров, связывающих микрорайоны Хоста и Кудепста. Проект реализуется в рамках комплексного обновления городской дорожной инфраструктуры и направлен на повышение пропускной способности и безопасности движения.