В Сочи 96% доходов от туристического налога направили на иные цели

В Сочи на развитие туристической отрасли было направлено 3,3% средств, собранных в рамках нового туристического налога по итогам 2025 года. Об этом стало известно в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного промежуточным итогам действия налога. По предварительным данным, в городе было собрано около 900 млн руб., при этом на цели туризма из этой суммы израсходовали порядка 30 млн руб., пишет АТОР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

В целом по России за девять месяцев 2025 года туристический налог принес бюджетам 5,5 млрд руб. При этом, как отмечалось в ходе обсуждения, в среднем муниципалитеты направили на развитие туризма лишь около 12% полученных средств. Таким образом, почти 88% поступлений были использованы на иные направления расходов. Существенная доля сборов пришлась на Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский и Алтайский края, на которые суммарно пришлось 63% всех поступлений.

Туристический налог был введен с 1 января 2025 года и заменил курортный сбор. По данным Минэкономразвития, на сегодняшний день он действует почти в 2,8 тыс. муниципалитетах в 70 регионах страны, при этом его география продолжает расширяться. Вместе с тем налог не применяется в ряде субъектов, включая Москву, Севастополь и Республику Крым.

В отличие от курортного сбора, новый налог не имеет целевого назначения и поступает в общий бюджет муниципалитетов. Это, по мнению участников круглого стола, стало ключевой причиной того, что средства практически не доходят до туристической инфраструктуры. Представители Минэкономразвития признают проблему и указывают на отсутствие законодательной привязки, обязывающей направлять поступления именно в отрасль туризма.

Дополнительным фактором давления на рынок стала высокая налоговая нагрузка на бюджетный сегмент средств размещения. Минимальный платеж в размере 100 руб. за ночь, по оценкам ведомства, наиболее ощутим для хостелов и гостевых домов, ориентированных на доступный отдых. Промежуточные итоги первого года действия туристического налога показали, что без изменения подходов к распределению средств его роль как инструмента развития туризма остается ограниченной.

Мария Удовик