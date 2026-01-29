В Сочи 96% доходов от туристического налога направили на иные цели
В Сочи на развитие туристической отрасли было направлено 3,3% средств, собранных в рамках нового туристического налога по итогам 2025 года. Об этом стало известно в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного промежуточным итогам действия налога. По предварительным данным, в городе было собрано около 900 млн руб., при этом на цели туризма из этой суммы израсходовали порядка 30 млн руб., пишет АТОР.
Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ
В целом по России за девять месяцев 2025 года туристический налог принес бюджетам 5,5 млрд руб. При этом, как отмечалось в ходе обсуждения, в среднем муниципалитеты направили на развитие туризма лишь около 12% полученных средств. Таким образом, почти 88% поступлений были использованы на иные направления расходов. Существенная доля сборов пришлась на Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский и Алтайский края, на которые суммарно пришлось 63% всех поступлений.
Туристический налог был введен с 1 января 2025 года и заменил курортный сбор. По данным Минэкономразвития, на сегодняшний день он действует почти в 2,8 тыс. муниципалитетах в 70 регионах страны, при этом его география продолжает расширяться. Вместе с тем налог не применяется в ряде субъектов, включая Москву, Севастополь и Республику Крым.
В отличие от курортного сбора, новый налог не имеет целевого назначения и поступает в общий бюджет муниципалитетов. Это, по мнению участников круглого стола, стало ключевой причиной того, что средства практически не доходят до туристической инфраструктуры. Представители Минэкономразвития признают проблему и указывают на отсутствие законодательной привязки, обязывающей направлять поступления именно в отрасль туризма.
Дополнительным фактором давления на рынок стала высокая налоговая нагрузка на бюджетный сегмент средств размещения. Минимальный платеж в размере 100 руб. за ночь, по оценкам ведомства, наиболее ощутим для хостелов и гостевых домов, ориентированных на доступный отдых. Промежуточные итоги первого года действия туристического налога показали, что без изменения подходов к распределению средств его роль как инструмента развития туризма остается ограниченной.