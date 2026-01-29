Участник СВО через суд добился пересмотра земельного вопроса в Сочи

Судебная коллегия по административным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу администрации города-курорта Сочи на решение Центрального районного суда и оставила его без изменений, признав незаконным отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка участнику специальной военной операции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Как следует из материалов дела, заявитель проходит службу в зоне СВО и имеет статус ветерана боевых действий, что в соответствии с нормами Земельного кодекса Российской Федерации и федерального законодательства предоставляет ему первоочередное право на получение земельного участка. Он обратился в администрацию Сочи с заявлением о согласовании предоставления земли для ведения садоводства, приложив полный пакет необходимых документов.

Администрация города отказала заявителю, сославшись на несоответствие параметров проездов между участками, а также на риск образования чересполосицы и нерационального использования территории. Не согласившись с таким решением, заявитель обратился в суд.

Суд первой инстанции установил, что доводы администрации не подтверждаются материалами дела. В частности, при оценке параметров проездов были применены нормативы, относящиеся к городскому округу, тогда как участок расположен в сельской местности. Также суд пришел к выводу, что схема земельного участка была подготовлена кадастровым инженером с соблюдением всех установленных требований, а иные основания для отказа не нашли подтверждения в ходе разбирательства.

Суд признал отказ незаконным и обязал администрацию Сочи повторно рассмотреть обращение заявителя. Апелляционная инстанция согласилась с выводами районного суда. Кроме того, судебная коллегия вынесла частное определение в адрес главы города-курорта Сочи, указав на выявленные нарушения. Решение вступило в законную силу, администрация обязана уведомить суд о принятых мерах в установленный срок.

Мария Удовик