Руководителя строительной фирмы в Сочи привлекли за долги по зарплате на 10 млн

В Сочи в рамках расследования уголовного дела о длительной невыплате заработной платы следственными органами обеспечено полное погашение задолженности перед работниками коммерческой организации. Уголовное дело расследуется следственным отделом по Центральному району города Сочи СУ СКР по Краснодарскому краю, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обвинение по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты свыше двух месяцев) предъявлено 34-летнему генеральному директору общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в сфере строительства зданий. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2025 года руководитель предприятия не выплачивал заработную плату 47 сотрудникам организации. В результате образовалась задолженность, превышающая 10,45 млн руб.

Следствием установлено, что у генерального директора имелись реальные финансовые возможности для исполнения обязательств перед коллективом, однако имеющиеся денежные средства направлялись на иные цели. В ходе расследования, благодаря мерам, принятым следователем территориального подразделения, работодатель полностью рассчитался с подчиненными, погасив задолженность в полном объеме.

После личного приема потерпевших руководителем следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андреем Масловым ход расследования был взят на контроль аппаратом регионального управления. В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на формирование и закрепление доказательственной базы.

Мария Удовик