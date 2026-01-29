Глава минздрава Кубани проверит качество работы руководителя медучреждения Сочи

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов проведет аттестацию руководителей ряда медицинских организаций региона. Об этом глава ведомства сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аттестацию проходят руководители Сочинского медицинского колледжа, Ейского кожно-венерологического диспансера, городской поликлиники №3 в Краснодаре, а также городской поликлиники №10 краевой столицы. Оценка управленческой деятельности направлена на анализ профессиональных компетенций, эффективности работы учреждений и соответствия занимаемым должностям, подчеркнул господин Филиппов.

Ранее стало известно, что Евгений Филиппов продолжает исполнять обязанности министра здравоохранения Краснодарского края в штатном режиме. Данную информацию изданию подтвердил источник в краевой администрации, подчеркнув, что руководитель ведомства находится на рабочем месте.

Как ранее писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах, 27 января в здании министерства здравоохранения региона проводились следственные действия. В частности, сотрудники правоохранительных органов осуществляли мероприятия в служебном кабинете руководителя ведомства.

Евгений Филиппов занимает пост министра здравоохранения Краснодарского края с 2013 года. Его полномочия неоднократно продлевались, в последний раз — в январе 2026 года. Аттестация руководителей медицинских организаций проводится на фоне продолжающейся работы министерства в плановом режиме.

Мария Удовик