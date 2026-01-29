В Сочи к ремонту Сухумского шоссе привлекли 15 единиц спецтехники

В Сочи продолжаются работы по капитальному ремонту Сухумского шоссе, которое является одним из ключевых транспортных коридоров, связывающих микрорайоны Хоста и Кудепста. Проект реализуется в рамках комплексного обновления городской дорожной инфраструктуры и направлен на повышение пропускной способности и безопасности движения, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ремонт охватывает участки общей протяженностью около 4 км. В рамках проекта предусмотрена полная замена асфальтобетонного покрытия, обустройство современной системы водоотведения, а также обновление наружного освещения. Кроме того, подрядные организации формируют пешеходные зоны, наносят новую дорожную разметку и устанавливают актуальные дорожные знаки.

Как отметил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр, развитие транспортной доступности между районами города остается приоритетной задачей, поставленной главой курорта Андреем Прошуниным. Сухумское шоссе играет важную роль в городской логистике, обеспечивая подъезд к жилым кварталам и выступая альтернативным маршрутом федеральной трассы А-149, которая в высокий сезон испытывает повышенную нагрузку. Общий объем финансирования работ составляет порядка 265 млн руб., при этом основная часть средств выделена из бюджета Краснодарского края.

В настоящее время на объекте ведется укладка бортового камня, устройство дренажных лотков, подготовка основания под будущие тротуары и фрезеровка изношенного дорожного покрытия. В работах задействованы 15 единиц специализированной техники и бригада из 13 человек. Завершить ремонт Сухумского шоссе планируется до начала летнего курортного сезона 2026 года.

Мария Удовик