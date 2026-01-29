В Сириусе планируют создать самую протяженную в Европе подвесную экотропу

Власти федеральной территории Сириус рассматривают возможность реализации масштабного инфраструктурного проекта — создания двух протяженных пешеходных экомаршрутов, которые соединят восточную и западную части территории. Новые маршруты должны стать альтернативой перегруженной приморской набережной и одновременно сформировать новые точки туристического притяжения, сообщает пресс-служба ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сириус Фото: пресс-служба администрации Сириус

Ключевым элементом проекта станет экомаршрут «Сириус» протяженностью 10,8 км. Он пройдет по надземным пешеходным конструкциям с видовыми площадками и свяжет Орнитологический парк с дендропарком «Южные культуры». Предварительная стоимость реализации оценивается в 7,1 млрд руб. В случае строительства объект станет самой длинной подвесной экотропой в Европе.

Второй маршрут — «Речной» — протяженностью 7,5 км пройдет вдоль водных артерий территории от реки Мзымта до Псоу. Ожидается, что совокупный пешеходный поток на двух маршрутах может достигать 12 тыс. человек в сутки.

Проект экотропы «Сириус» планируется интегрировать с застройкой кампуса Научно-технологического университета «Сириус», который возводится как площадка для внедрения низкоуглеродных решений и соответствует экологическому стандарту Green Zoom. Кампус объединит учебные корпуса, жилую инфраструктуру и объекты Инновационного научно-технологического центра.

Реализация проекта рассматривается как системный шаг в развитии устойчивой городской среды. В перспективе Сириус позиционируется как территория с приоритетом пешеходного и велосипедного движения, что должно способствовать снижению транспортной нагрузки, выбросов и шумового воздействия.

Мария Удовик