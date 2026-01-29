Завершено расследование дела ОПГ, похитившей 1,1 млрд при строительстве жилья на юге

Следственные органы в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в хищении средств граждан при строительстве индивидуального жилья в ряде регионов юга и центра России. Как сообщила на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заместитель начальника ГУ МВД по Ростовской области — начальник главного следственного управления Юлия Одноралова, общий ущерб по делу оценивается более чем в 1,1 млрд руб., пишет ТАСС.

По версии следствия, участники группы, действовавшие под брендом «Сити строй», привлекали средства на возведение частных домов в Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Республике Крым, однако взятые на себя обязательства не исполнили. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один из фигурантов объявлен в международный розыск.

Материалы дела насчитывают 288 эпизодов, более 40 из них связаны с семьями участников специальной военной операции. Следствие также установило факты легализации похищенных средств на сумму свыше 260 млн руб. В рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемых и аффилированных с ними лиц общей стоимостью более 120 млн руб.

В ГУ МВД по Ростовской области уточнили, что уголовное дело в отношении Арутюняна и неустановленных лиц выделено в отдельное производство, он остается в международном розыске. Работа по установлению всех потерпевших продолжается.

Вячеслав Рыжков