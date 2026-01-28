Главные новости за 28 января. Сочи

Проект канатной дороги на федеральной территории (ФТ) «Сириус» планируют реализовать до 2029 года. В настоящее время специалисты проводят предпроектные работы.

Артем Семикин 28 января официально вступил в должность генерального директора курорта «Красная Поляна». На этом посту он сменил Павла Перова, который ранее совмещал руководство курортом с должностью первого заместителя генерального директора группы «Мантера».

В Сочи следственные органы предъявили обвинение 61-летней местной жительнице по делу об убийстве собственной матери. В ходе ссоры, как полагают следователи, обвиняемая задушила мать.

В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов о заочном аресте бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-главы совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова. Обращение в суд направлено в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Жителя Туапсе осудили за смертельное избиение знакомой в ходе ссоры. В состоянии алкогольного опьянения фигурант дела нанес пострадавшей множественные удары руками и ногами, в том числе в область головы и груди.

В Сочи Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миланы и Эльдара Дорошенко — детей депутата Государственной думы Андрея Дорошенко.