Жителя Туапсе осудили за причинение вреда, повлекшего смерть

Туапсинский городской суд признал местного жителя виновным в совершении тяжкого преступления. Основанием для вынесения приговора стали доказательства, собранные следственным отделом по Туапсе СКР по Краснодарскому краю. Действия подсудимого квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей), сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2025 года между фигурантом и его 41-летней знакомой произошел бытовой конфликт. Фигурант дела находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры он нанес местной жительнице множественные удары руками и ногами, в том числе в область головы и груди. От полученных телесных повреждений потерпевшая спустя непродолжительное время скончалась на месте происшествия.

Материалы уголовного дела были переданы в суд после завершения комплекса следственных действий. В ходе разбирательства суд пришел к выводу о достаточности представленных доказательств для признания подсудимого виновным.

Приговором суда фигуранту дела назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и девять месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

«Ъ-Сочи» писал, что Краснодарский краевой суд подтвердил приговор Центрального районного суда Сочи, по которому фигурант дела был признан виновным в жестоком обращении и убийстве дочери своей сожительницы, получив 18 лет лишения свободы в колонии особого режима. Следствие установило, что с марта по май 2023 года он систематически применял физическое насилие к семилетней девочке, что в итоге привело к ее смерти.

Мария Удовик