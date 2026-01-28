СК требует арестовать бывшего вице-президента Олимпийского комитета России

В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов о заочном аресте бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-главы совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова. Как пишет «Ъ», обращение в суд направлено в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инициатором ходатайства выступил следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. По данным правоохранительных органов, 55-летний Ахмед Билалов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант на протяжении более десяти лет проживает за пределами России, покинув страну в 2013 году. Связано ли текущее уголовное дело с ранее расследовавшимися эпизодами, официально не уточняется.

Проблемы у господина Билалова возникли после визита президента Владимира Путина на олимпийские стройки в Сочи в феврале 2013 года. Тогда были подвергнуты критике срыв сроков и значительное удорожание строительства ряда объектов, в том числе трамплинов спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» в Адлерском районе. После этого господин Билалов лишился занимаемых должностей, а в отношении него было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями.

Следствие установило, что в 2009 году ОАО «Красная Поляна» заключило соглашения с госкорпорацией «Олимпстрой» о финансировании строительства. Впоследствии более 1 млрд руб., привлеченных через «Сбербанк», были размещены в коммерческом банке, связанном с родственниками господина Билалова. После начала расследования он и члены его семьи покинули Россию и были объявлены в розыск.

Мария Удовик