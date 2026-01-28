Новым руководителем курорта «Красная Поляна» стал Артем Семикин

Артем Семикин 28 января официально вступил в должность генерального директора курорта «Красная Поляна». На этом посту он сменил Павла Перова, который ранее совмещал руководство курортом с должностью первого заместителя генерального директора группы «Мантера». Информацию о кадровых изменениях распространила пресс-служба курорта.

Фото: пресс-служба курорта «Красная поляна»

Новый руководитель — 45-летний уроженец Краснодара. Он окончил Белгородский университет потребительской кооперации, экономики и права по специальности «Финансы и кредит», а также прошел обучение в Школе риск-менеджмента Корпоративного университета Сбербанка. Карьеру Артем Семикин начал в 2006 году, а к команде курорта присоединился более десяти лет назад. С 2018 года он возглавлял управление экономики и финансов компании.

За время его работы была сформирована финансовая структура предприятия, внедрены система бюджетирования и управленческого учета, а также пересмотрены условия взаимодействия с гостиничными операторами. Вступая в должность, Артем Семикин отметил, что в управлении будет опираться на принципы доверия, прозрачности и открытой коммуникации внутри коллектива, а также планирует активное внедрение современных технологий и инновационных решений.

По его словам, ключевой задачей является сохранение высокого уровня сервиса и последовательное развитие курорта, включая создание новых продуктов и направлений круглогодичного туризма.

В структуру курорта входят девять отелей категории четыре и пять звезд и комплекс апартаментов, всего 2,5 тыс. номеров. Курорт способен одновременно принимать более 6 тыс. гостей и ежегодно обслуживает свыше 1,5 млн туристов. Павел Перов сосредоточится на стратегических вопросах операционной деятельности и взаимодействии бизнес-единиц группы.

Мария Удовик