Канатную дорогу в «Сириусе» планируют построить до 2029 года

Проект канатной дороги на федеральной территории (ФТ) «Сириус» планируют реализовать до 2029 года. В настоящее время специалисты проводят предпроектные работы, сообщили «Ъ-Сочи» в администрации ФТ.

Протяженность канатной дороги составит от двух до трех км. Планируется, что начальная станция будет расположена на набережной, а конечная — в Сочинском национальном парке. «Маршрут уточняется»,— добавили в администрации.

Предполагается, что канатная дорога сможет обслуживать до двух миллионов пассажиров в год.

В конце прошлого года планы по созданию канатной дороги озвучил глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин. Он назвал проект «уникальным» и «сложным».

Андрей Куценко