Суд в Сочи арестовал детей депутата Госдумы Дорошенко на период следствия

В Сочи Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Миланы и Эльдара Дорошенко — детей депутата Государственной думы Андрея Дорошенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Конкретная квалификация обвинений в настоящее время не раскрывается в связи с интересами следствия.

Как уточняется, принятые судом решения были обжалованы стороной защиты. Материалы дела 28 января направлены для рассмотрения в Краснодарский краевой суд. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Андрей Дорошенко фигурирует в материалах, связанных с делом бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского. В ноябре 2025 года ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В начале декабря Анатолий Вороновский утратил депутатский мандат, предварительно подав заявление о сложении полномочий. Позднее Басманный районный суд Москвы продлил срок его содержания под стражей еще на три месяца.

Ранее сообщалось, что по иску Генеральной прокуратуры России судебные приставы наложили арест на имущество Андрея Дорошенко и Анатолия Вороновского. По версии надзорного ведомства, фигуранты получили незаконный коррупционный доход на сумму около 2,8 млрд руб.

Мария Удовик