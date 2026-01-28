Жительницу Сочи арестовали по обвинению в убийстве матери

В Сочи следственные органы предъявили обвинение 61-летней местной жительнице по делу об убийстве собственной матери. Уголовное дело расследуется следственным отделом по Хостинскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю. Действия фигурантки квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, трагедия произошла утром 23 января 2026 года в квартире, расположенной на улице Пятигорской. Обвиняемая пришла к своей пожилой матери, между женщинами возник конфликт, причиной которого стали претензии потерпевшей, связанные с уходом за ней. В ходе ссоры, как полагают следователи, обвиняемая задушила мать.

О случившемся в правоохранительные органы сообщил родственник фигурантки, узнавший о произошедшем. После поступления информации на место выехали сотрудники следственных органов. Следователем СКР был проведен осмотр квартиры, зафиксированы обстоятельства происшествия и изъяты предметы, имеющие значение для расследования.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и формирование доказательственной базы. Также назначен комплекс судебных экспертиз, результаты которых будут использованы при дальнейшем рассмотрении дела.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте 17-летний местный житель нанес множественные удары кухонным ножом своей матери, которая позднее скончалась от полученных ранений. Семья подростка причисляла себя к запрещенной организации «Граждане СССР» (признана экстремистской и запрещена в России).

Мария Удовик