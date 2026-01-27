Главные новости за 27 января: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент России Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке. В Санкт-Петербурге принесли венки и цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище и мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».

Экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина, находящаяся под домашним арестом, полностью признала вину по делу о хищении бюджетных средств. Она согласилась с обвинениями по всем 17 эпизодам, включая мошенничество и превышение должностных полномочий. В документах дела указано, что Ильина не только признала свою вину, но и выразила раскаяние в содеянном.

Бывшего издателя газеты «Мой район» и основателя сервиса доставки iGooods Григория Куниса внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из публикации на сайте ведомства. В декабре Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал Григория Куниса на 350 тыс. рублей за перевод 3,5 тыс. рублей НО «ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован).

На 91-м году жизни умер дирижер, музыкальный педагог и художественный руководитель Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко. Он скончался 27 января после тяжелой болезни. Господин Чернушенко был народным артистом СССР, лауреатом Государственных премий РФ, профессором Санкт-Петербургской консерватории и почетным гражданином Северной столицы. Он возглавлял Капеллу Петербурга с 1974 года.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК, находится в доверительном управлении ВТБ) в феврале может назначить нового гендиректора Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ), пишет РБК со ссылкой на источники. По данным издания, место нынешнего главы завода Владимира Середохо займет гендиректор астраханского АО «Южный центр судостроения и судоремонта» (ЮЦСС, входит в ОСК), Сергей Карачков.

Энергоснабжение Мурманска и Североморска восстановлено. Утром 27 января специалисты завершили монтаж линии электроснабжения на временных опорах ЛЭП, отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Работы по установке постоянных опор продолжаются. Блэкаут в регионе продолжался с 23 января.

Столичный бизнесмен Максим Койда приобрел 24% долей ООО «Волгасвязьавтоматика» — компании, работающей на объектах газоперерабатывающего комплекса «Русхимальянса» в Усть-Луге. Сделка прошла 16 декабря 2025 года. Господин Койда выкупил 15% у совладельца Анатолия Попача и 9% у директора компании Кирилла Чудина.

Бывший вице-губернатор Петербурга по здравоохранению Константин Звоник занял пост гендиректора ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» и АНО ДПО «Образовательный центр Елены Малышевой». Как уточнет издание 78.ru, господин Звоник руководит коммерческими структурами с ноября 2025 года. Комментировать появившуюся информацию бывший вице-губернатор Петербурга, как и госпожа Малышева, не стали.

С 24 января 2026 года исполняющим обязанности директора средней школы №28 назначена Екатерина Александрова, ранее занимавшая должность замдиректора по воспитательной работе, сообщает пресс-служба администрации Калининского района. Предыдущего главу школы Григория Ранкова, который в период с 2021 по 2024 год руководил МО «Смольнинское», отправили под домашний арест по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Проходка тоннеля «зеленой» ветки петербургского метро от станции «Беговая» до «Каменки» практически завершена. По словам гендиректора «Метростроя Северной столицы» Дмитрия Васильева, строители планируют окончательно завершить работу в конце февраля — начале марта 2026 года. Поскольку линия является мелкого заложения, дальнейшие работы по возведению станций «Яхтенная» и «Каменка» будут вестись открытым способом с поверхности.