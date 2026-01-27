Коррупционные скандалы: и.о. директора школы №28 назначили Екатерину Александрову

С 24 января 2026 года исполняющим обязанности директора средней школы №28 назначена Екатерина Александрова, ранее занимавшая должность замдиректора по воспитательной работе, сообщает пресс-служба администрации Калининского района.

Предыдущего главу школу Григория Ранкова, который в период с 2021 по 2024 год руководил муниципальным образованием «Смольнинское», отправили под домашний арест по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в указанный выше период Ранков организовал фиктивное трудоустройство в муниципалитете, в результате которого были похищены средства на выплату зарплат «мертвым душам», а также налоги и страховые взносы на общую сумму около 2,85 млн рублей.

Кроме того, экс-глава МО и школы №28 издавал распоряжения о премировании сотрудников с условием возврата части средств себе, присвоив таким образом еще около 1,17 млн рублей. Общий ущерб оценивается в 4 млн рублей.

Андрей Маркелов