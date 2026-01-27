Основателя iGooods Григория Куниса внесли в реестр террористов и экстремистов

Бывшего издателя газеты «Мой район» и основателя сервиса доставки iGooods Григория Куниса внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из публикации на сайте ведомства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В декабре Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал Григория Куниса на 350 тыс. рублей за перевод 3,5 тыс. рублей НО «ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован).

Прокуратура подала апелляцию, в которой, среди прочего, говорилось, что «назначенное наказание не будет служить исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений, оставит у него чувство безнаказанности». После этого предприниматель покинул Россию.

