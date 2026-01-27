Тоннель «зеленой» ветки метро до станции «Каменка» достроят в конце февраля

Проходка тоннеля «зеленой» ветки петербургского метро от станции «Беговая» до «Каменки» практически завершена, сообщает «Фонтанка».

Фото: Пресс-служба Смольного

По словам гендиректора «Метростроя Северной столицы» Дмитрия Васильева, строители планируют окончательно завершить работу в конце февраля — начале марта 2026 года.

«Тоннель у нас в принципе уже сооружен. Дальше мы будем раскрывать сами станционные комплексы и делать монолитные конструкции», — пояснил господин Васильев.

Поскольку линия является мелкого заложения, дальнейшие работы по возведению станций «Яхтенная» и «Каменка» будут вестись открытым способом с поверхности, после чего начнутся отделочные работы.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что власти Ленинградской области подтвердили готовность передать Петербургу землю для строительства станции метро «Кудрово» и выплатить компенсации за изымаемые участки.

Андрей Маркелов