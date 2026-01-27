Бывший ректор ПсковГУ признала вину по делу о хищении бюджетных средств

Экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина, находящаяся под домашним арестом, полностью признала вину по делу о хищении бюджетных средств. Она согласилась с обвинениями по всем 17 эпизодам, включая мошенничество и превышение должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы обвинительного заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина, которую обвиняют в мошенничестве

Фото: Объединенная пресс-служба судов Псковской области Бывший ректор ПсковГУ Наталья Ильина, которую обвиняют в мошенничестве

Фото: Объединенная пресс-служба судов Псковской области

В документе указано, что Ильина не только признала свою вину, но и выразила раскаяние в содеянном. Ее показания фигурируют в качестве доказательств по двум основным статьям обвинения: мошенничеству в особо крупном размере и превышению полномочий.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что уголовное дело в отношении бывшего руководителя университета было возбуждено летом прошлого года. Следствие считает, что действия Ильиной причинили государству ущерб на многомиллионную сумму.

Андрей Маркелов