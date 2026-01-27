Главные новости за 27 января. Ростов-на-Дону и область

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор подозреваемому в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Суд приговорил Шевченко к семи годам исправительной колонии общего режима.

В рабочем состоянии на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону остались только два котла. Авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря. Тогда без отопления остались более 1,4 тыс. жилых домов и учреждений.

По итогам продаж новых автомобилей в Ростовской области лидирует Lada Granta. В 2025 году на Дону было продано 4334 новых автомобиля этой модели, что на 29,3% меньше, чем в 2024 году (6127 штук).

Губернатор Ростовской области подписал постановление, которое изменит правила размещения и работы торговых точек, в том числе летних кафе. В соответствии с новыми правилами, определяющие стоимость размещения формулы едины для всех муниципалитетов.

Южный окружной военный суд в Ростове приговорил к 11 годам колонии строго режима 28-летнего жителя Новой Каховки Херсонской области, гражданина Украины Ивана Ткацкого по обвинению в подготовке теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Пятнадцатый арбитражный суд поддержал позицию Госжилинспекции Ростовской области о незаконности включения в квитанции дополнительной статьи по оплате за техобслуживание внутридомового газового оборудования.