В Ростове жителя Херсонской области приговорили к 11 годам за попытку теракта

Южный окружной военный суд в Ростове на основании материалов УФСБ России по Южному военному округу приговорил к 11 годам колонии строго режима 28-летнего жителя Новой Каховки Херсонской области, гражданина Украины Ивана Ткацкого по обвинению в подготовке теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подсудимый планировал подорвать с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) местного жителя, занимающего активную пророссийскую позицию и оказывающего помощь ВС России.

Фигуранта задержали оперативники во время изъятия из тайника СВУ, доставленного туда с помощью БПЛА. В состав устройства вошли 660 г тротила, 2,4 тыс. поражающих элементов и пульт-передатчик для приведения его в действие.

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн