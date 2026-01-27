Ростовские компании проиграли суд о начислениях за допоборудование

Пятнадцатый арбитражный суд поддержал позицию Госжилинспекции Ростовской области о незаконности включения в квитанции дополнительной статьи по оплате за техобслуживание внутридомового газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, в ведомство поступали жалобы на то, что управляющие компании в одностороннем порядке включили в квитанции к оплате дополнительную статью ВДГО «Газпром». При этом владельцы помещений не принимали решение на общем собрании о взимании такой платы.

Компании объяснили такие начисления повышением ПАО «Газпром» тарифов за техобслуживание внутридомового газового оборудования. Инспекция провела проверки, по итогам которых выявили нарушение жилищного законодательства и выдали предписание на его устранение.

Три управляющие компании в Ростове-на-Дону не согласились с предписаниями и обжаловали их в суде. По двум из пяти дел апелляционный суд уже вынес решения в пользу Госжилинспекции Ростовской области. Остальные дела находятся на судебном рассмотрении.

Константин Соловьев