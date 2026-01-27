Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор за фейки о военном походе на Москву

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Денису Шевченко, которого обвиняли в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установило следствие, осужденный находился на территории с военным положением и публиковал в своем Telegram-канале комментарии с призывами к посягательству на жизнь президента России. Кроме того, 24 июня 2023 года обвиняемый также распространил в интернете ложные данные о том, что подразделение российской армии якобы покинуло позиции в зоне спецоперации и направляется к Москве.

Суд приговорил Шевченко к семи годам исправительной колонии общего режима. Решение пока не вступило в силу.

Константин Соловьев