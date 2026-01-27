В 2025 году самым популярным новым автомобилем на Дону стала Lada Granta

По итогам продаж новых автомобилей в Ростовской области лидирует Lada Granta. В 2025 году на Дону было продано 4334 новых автомобиля данной модели, что на 29,3% меньше, чем в 2024 году (6127 штук). Статистику «Ъ-Ростов» предоставили в аналитическом агентстве «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Всего в прошлом году, согласно «Автостату», Ростовской области было реализовано 34,2 тыс. новых автомобилей. Это на 23,2% меньше, чем годом ранее (44,6 тыс.). В топ-5 самых продаваемых марок вошли Lada (9 тыс. автомобилей в 2025 году; -27,4% к 2024 году), Haval (4,2 тыс.; -4,3%), Chery (2,9 тыс.; -42,6%), Geely (2,5 тыс.; -35,4) и Changan (2,2 тыс.; -47,6%).

В топ-5 самых продаваемых моделей авто на Дону вошли Lada Granta (4,3 тыс.; -23,3%), Lada Vesta (1,9 тыс.; -38%), Haval Jolion (1,8 тыс.; -14,4%), Lada Niva Legend (1 тыс.; -33,9%) и Changan UNI-S/CS55 Plus (957 авто; -36,7%).

Для сравнения: в Краснодарском крае было продано 61,9 тыс. новых автомобилей, что на 21,7% меньше, чем годом ранее (в 2024 году — 79 тыс. авто), в Ставропольском крае — 28,2 тыс. новых машин, что на 16,5% меньше, чем в 2024-м (33,7 тыс. штук). Самая продаваемая марка машины на Кубани и в Ставрополье, как и на Дону, — Lada. В Краснодарском крае в 2025 году их было продано 13,9 тыс., что на 22,4% меньше, чем в 2024 году, в Ставропольском крае — 12,3 тыс. (-22,3%). По остальным маркам и моделям автомобилей, пользующихся популярностью в прошлом году на Кубани и в Ставрополье — ситуация практически схожа с Ростовской областью, разве что в Ставропольском крае в топ-5 моделей попал Belgee X50, которых продали 743 штуки, что на 62,6% больше, чем в 2024 году. Также небольшую положительную динамику в Ставрополье показали продажи Haval Jolion (1068 машин, +0,7 к 2024 году).

Российский автомобильный рынок в 2025 году прошел через глубокую перестройку, констатирует владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Он рассказал «Ъ-Ростов», что главный тренд прошлого года — смещение от импорта к локализации. Также, по словам эксперта, доля машин российской сборки в прошлом году выросла до 53%, и этот процесс будет только ускоряться.

«Сегодня рынок контролируют Lada и китайская тройка — Haval, Chery, Geely. Они выигрывают за счет сочетания приемлемой цены, функциональной комплектации и сборки внутри страны. Российские покупатели голосуют рублем за практичность: растет спрос на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил в ценовом диапазоне от 1,5 до 3 млн руб.»,— рассказывает господин Иванов.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в третьем квартале 2025 года на Дону спрос на автомобили стоимостью от 1,5 млн до 3 млн руб. вырос на 91,1% по сравнению с началом года. Как сообщили изданию в пресс-службе «Авито», самыми популярными марками в сегменте по итогам июля—сентября стали BMW, Kia, Toyota, Hyundai и Volkswagen. Среди конкретных моделей наибольшим спросом пользовались Toyota Camry, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Creta и Haval Jolion.

Дмитрий Михеенко