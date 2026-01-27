В рабочем состоянии на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону остались только два котла

В Ростове-на-Дону отопление в дома с ТЭЦ-2 до сих пор подается по сниженным параметрам. В настоящее время в работе объекта задействованы только два из четырех котлов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря. Тогда без отопления остались более 1,4 тыс. жилых домов и учреждений. Полностью восстановить подачу горячей воды в теплоносители власти планировали до 31 декабря, но уже 23 декабря «Ростовские тепловые сети» отчитались о восстановлении отопления. Однако 30 декабря компания «РТС» сообщила, что ремонт планируют закончить в установленный срок, отметив, что все дома и организации, подключенные к теплоцентрали, получают тепло до границ балансовой принадлежности и в них возможны временные отклонения от параметров теплоносителя.

Затем стало известно, что компания планирует провести перерасчет тарифов за отопление жителям, оставшимся без тепла во время аварийной остановки ТЭЦ-2 с 15 по 18 декабря. В ответ на это губернатор поручил разработать механизм «обнуления» платы за отопление во все дни, когда люди не получали коммунальную услугу в полном объеме.

Встречу с представителями организации власти провели 25 января. По ее итогам стало известно, что параметры теплоносителя снизились в связи с резким понижением температуры.

Константин Соловьев