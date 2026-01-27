Главные новости за 27 января: Сочи

С начала цитрусового сезона, стартовавшего в октябре, в Россию через пограничную инфраструктуру Сочи ввезено 32 тыс. тонн абхазских мандаринов. Основной объем поставок традиционно проходит через южное направление, которое остается ключевым каналом импорта цитрусовых в страну.

Реализацию муниципального проекта «Цифровизация мест захоронения города Сочи» планируют завершить в 2026–2027 годах. В информационной базе будет находиться 81 место захоронения.

Судебные приставы по иску Генеральной прокуратуры РФ наложили арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и бывшего депутата Анатолия Вороновского. Общая стоимость арестованных активов, по версии надзорного ведомства, составляет не менее 2,8 млрд руб. и рассматривается как незаконно полученный коррупционный доход.

Аэропорт Сочи проинформировал пассажиров о возможных изменениях в расписании авиарейсов в ближайшие два дня в связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве. Причиной корректировок стали сильный снегопад и метель, осложнившие работу аэропортов столичного авиаузла.

Сотрудники Сочинской таможни обнаружили в сумке пассажира денежные средства в размере $18 тыс., что в пересчете составляет порядка 1,4 млн руб. Нарушение было выявлено при проведении таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул—Сочи.

В Сочи сотрудники полиции задержали причастного к хищению более 2,2 млн руб. у 74-летней жительницы Лазаревского района. Подозреваемый выполнял роль курьера, передавая деньги, полученные от пенсионерки, организаторам мошеннической схемы.