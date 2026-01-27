Через Сочи в Россию ввезли 32 тысячи тонн абхазских мандаринов с начала сезона

С начала цитрусового сезона, стартовавшего в октябре, в Россию через пограничную инфраструктуру Сочи ввезено 32 тыс. тонн абхазских мандаринов. Такие данные приводит Государственный таможенный комитет Республики Абхазия. Основной объем поставок традиционно проходит через южное направление, которое остается ключевым каналом импорта цитрусовых в страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок мандаринов сократились. В сезоне 2024–2025 годов на российский рынок было направлено 37,5 тыс. тонн этой продукции. Несмотря на снижение, текущие показатели остаются сопоставимыми с прошлым сезоном, который завершился на уровне около 36 тыс. тонн.

Помимо мандаринов в текущем сезоне увеличились поставки других видов фруктов. Экспорт фейхоа составил более 1,2 тыс. тонн, что превышает прошлогодние объемы. Существенный рост зафиксирован и по лимонам, поставки которых выросли более чем в два раза. Также в Россию было ввезено свыше 500 тонн хурмы и более 350 тонн апельсинов.

В Министерстве сельского хозяйства Абхазии прогнозируют, что до окончания сезона общий объем экспорта мандаринов может достигнуть 33 тыс. тонн. Цитрусовый сезон традиционно продолжается до весны, а стабильный спрос на абхазскую продукцию поддерживается близостью логистических маршрутов и отработанными каналами поставок через Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что в Лазаревском районе сотрудники УВД провели рейд, в ходе которого специалисты обнаружили несанкционированную торговую точку, где 50-летний нарушитель продавал фрукты без разрешительных документов, что привело к изъятию около 150 кг продукции. В то же время Сочинская таможня фиксирует рост незаконного оборота сельскохозяйственной продукции, выявляя случаи перемещения товаров без необходимых документов, включая недавний случай с 500 кг мандаринов.

Мария Удовик