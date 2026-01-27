В Сочи задержали курьера мошенников по делу о хищении 2,2 млн рублей

В Сочи сотрудники полиции задержали причастного к хищению более 2,2 млн руб. у 74-летней жительницы Лазаревского района. Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, подозреваемый выполнял роль курьера, передавая деньги, полученные от пенсионерки, организаторам мошеннической схемы.

По данным правоохранительных органов, на протяжении месяца местная жительница находилась под психологическим воздействием злоумышленников, которые представлялись сотрудниками спецслужб и Центрального банка. Следуя их инструкциям, пострадавшая поэтапно снимала наличные со своих счетов и передавала средства курьеру. Несмотря на предупреждения работников банка и полиции, пенсионерка продолжала верить мошенникам, считая их официальными представителями государственных структур.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали 61-летнего жителя Сочи, который регулярно контактировал с потерпевшей, забирал у нее деньги и переводил их на счета аферистов. При проверке выяснилось, что мужчина сам ранее стал жертвой аналогичной схемы. По версии следствия, ему позвонили лица, представившиеся сотрудниками ФСБ, и сообщили о якобы незаконном переводе средств от его имени. Под давлением он снял свои накопления, прошел «проверку» по видеосвязи и был втянут в так называемое «сотрудничество», в рамках которого должен был «помочь» другой жертве.

В результате курьер лишился собственных средств и оказался вовлечен в преступную деятельность. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Мария Удовик